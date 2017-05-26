Суд отклонил иск о бездействии ЗакСа Петербурга из-за референдума по Исаакию

Октябрьский районный суд Петербурга прекратил производство по административному иску к Законодательному собранию города, в котором оспаривалось бездействие местного парламента при рассмотрении вопроса о референдуме по статусу Исаакиевского собора, передает ТАСС.

«Суд определил: прекратить производство по административному делу. Суд учитывает, что заявленное стороной требование по существу предполагает вмешательство суда в законотворческую деятельность представительного органа, что является недопустимым, суд считает, что указанные требования не подлежат разрешению в порядке административного судопроизводства», - заявила судья Елена Николаева, оглашая решение.

«Я считаю, что суд имеет право вынести решение, потому что с нашей точки зрения Заксобрание не выполняет свои функции, не выполняя действия, предусмотренные законодательством», - заметил ходе заседания один из истцов, депутат городского парламента Максим Резник.

Иск был подан после того, как в апреле и в начале мая депутаты отказались включать в повестку двух заседаний вопрос о референдуме по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, который пытались внести «с голоса» парламентарии, выступающие против передачи собора.

По мнению истцов, депутаты Заксобрания должны были принципиально высказаться о возможности проведения референдума еще в апреле. Однако на заседаниях 17 и 24 мая депутаты большинством голосов снимали вопрос о проведении референдума с повестки дня. Как пояснил тогда журналистам спикер Вячеслав Макаров, по регламенту законодательного органа депутаты имеют право не рассматривать этот вопрос по существу, если большинство высказывается против. Кроме того, по регламенту после двух отказов вопрос о плебисците может быть включен в повестку не ранее чем через месяц.

В январе 2017 года стало известно, что правительство Петербурга решило передать Исаакиевский собор на 49 лет Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. При этом здание Исаакия останется в собственности Санкт-Петербурга.

Решение городских властей о передаче собора РПЦ вызвало большой общественный резонанс, в городе прошли протестные акции. В конце февраля инициативная группа горожан подала заявку на проведение референдума по вопросу принадлежности Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спаса-на-Крови. Избирком Петербурга 28 марта со второй попытки подтвердил соответствие законодательству документов инициативной группы по проведению городского референдума, на который предлагается вынести следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: собор Исаакия Далматского (Исаакиевский собор), собор Воскресения Христова (более известный как храм Спаса на Крови), собор имени апостолов Петра и Павла (Петропавловский) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?».

Теперь это решение должны одобрить депутаты Заксобрания Петербурга.