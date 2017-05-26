Зять и советник Трампа Джаред Кушнер попал под наблюдение ФБР

Советник президента США Дональда Трампа, муж его дочери Иванки Джаред Кушнер находится под наблюдением ФБР в связи с расследованием контактов предвыборного штаба Трампа с Москвой. Об этом сообщают NBC News и The Washington Post со ссылкой на источники.

ФБР ведет расследование возможных связей предвыборного штаба Трампа, в частности, с российским послом Сергеем Кисляком во время выборов в США в 2016 году.

Адвокат Кушнера Джейми Горелик сообщил, что его клиент будет полностью сотрудничать со следствием и готов ответить на любые вопросы.