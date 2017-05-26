Опубликовано первое видео полета вертолета Ка-62

Появилась видеозапись первого полета нового гражданского вертолета Ка-62. Ее разместил вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем твиттере.

«Ка-62 начал летать», — прокомментировал он испытания.

Ка-62 планировалось запустить в серийное производство к 2016 году. Вертолет способен перевозить пассажиров в Арктике.

Ранее новый вертолет испытали на полигоне в Приморье.