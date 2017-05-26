26 мая 2017, 09:36
Опубликовано первое видео полета вертолета Ка-62
Появилась видеозапись первого полета нового гражданского вертолета Ка-62. Ее разместил вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем твиттере.
«Ка-62 начал летать», — прокомментировал он испытания.
Ка-62 планировалось запустить в серийное производство к 2016 году. Вертолет способен перевозить пассажиров в Арктике.
Ранее новый вертолет испытали на полигоне в Приморье.
КА-62 начал летать. Поздравляю коллектив конструкторов, заводчан ААК "Прогресс" и летчиков-испытателей! pic.twitter.com/hrGxZpt48n— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 25 мая 2017 г.
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