Эстония выслала двух дипломатов РФ

Эстония приняла решение о высылке генерального консула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Сергея Сургаева. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Сандру Камилову.

В МИД Эстонии не назвали причину, по которой было принято данное решение.

Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство также пока никак не прокомментировало данное объявление.

Отметим, что после объявления персонами нон грата дипломаты должны в кратчайшие сроки покинуть страну. Решение о высылке принимается обычно либо по подозрению в причастности к деятельности спецслужб, либо в ответ на аналогичные действия страны, которую представляют дипломаты.