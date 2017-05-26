Новый глава московского метро подписал пятилетний контракт

Трудовой договор с новым начальником Московского метрополитена Виктором Козловским заключен на пять лет, говорится в распоряжении столичного правительства за подписью мэра Сергея Собянина, сообщает «Интерфакс».

Козловский был назначен главой столичной подземки 23 мая.

До этого он занимал пост первого замначальника метро. А ранее работал в РЖД, пройдя там путь от дежурного по станции до первого замначальника Калининградской, а после Куйбышевской железной дороги.