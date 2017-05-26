Песков прокомментировал проверки киностудии Учителя

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя налоговую проверку в компании режиссера Алексея Учителя, заявил, что оказывать давление на творчество недопустимо, но сами по себе проверки контрольных органов не является методом давления, если идут в рамках закона, сообщает РИА Новости.

Ранее адвокат Учителя сообщил, что полиция Санкт-Петербурга запросила документы у кинокомпании режиссера для проведения проверки связи с возможным наличием совершения налогового преступления. По его словам, проверка проводится в связи с запросом депутата ГД Натальи Поклонской.

«Что касается информации о налоговой проверке компании Учителя: безусловно, оказывать давление на творчество и вмешиваться в творческий процесс абсолютно недопустимо, об этом говорил президент Путин, хочу это напомнить», — подчеркнул Песков, напомнив, что это мнение глава государства высказал в Санкт-Петербурге на заседании президентского совета по культуре.

«Но, вместе с тем, контрольные органы, налоговые органы тоже выполняют свою работу. И сама по себе проверка — здесь нужно в конкретных случаях смотреть, насколько она обоснована — сама по себе проверка не является чем-то страшным или методом давления. И вряд ли сама по себе проверка может так трактоваться, потому что контрольные органы выполняют свои функции, в этом ничего страшного нет, это абсолютно нормальный процесс», — заявил пресс-секретарь президента.

На просьбу уточнить, не считают ли в Кремле, что в ситуации с проверками Учителя «может быть некоей формой давления на творческий процесс», Песков заметил: «Я не знаю, есть ли основания так говорить, потому что если проверка осуществляется в строгом соответствии с законом, без каких-либо нарушений норм и правил, предусмотренных на этот счет, то вряд ли это можно расценивать как какое-то давление».

«Другое дело, если есть какая-то другая иная информация относительно каких-то перегибов, нарушений, злоупотреблений, то тогда это меняет суть вопроса. Но в настоящее время, когда мы с вами не имеем какой-то информации о каких-то нарушениях при выполнении проверки, то и оснований для сгущения красок тоже, наверное, у нас нет», — добавил Песков.