Песков назвал реновацию жилья в Москве «не программой Кремля»

Публикации о дистанцировании Кремля от программы реновация жилья в Москве некорректны, так как это не является программой или инициативой администрации президента, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что значит дистанцироваться? Это же не кремлевская программа, не проект администрации президента, и это не инициатива президента и не проект президента. Поэтому сама по себе формулировка не является правильной и не является корректной», — сказал он, комментируя вопрос журналистов о том, действительно ли Кремль решил дистанцироваться от программы реновации в Москве.

СМИ расценили как дистанцирование Кремля от программы реновации после того, как 17 мая Дмитрий Песков заявил журналистам: «Это не вопрос кремлевской повестки дня. Это городские дела».

Песков не стал комментировать, какова позиция Кремля по программе реновации, отметив, что «когда мэр Москвы выступил с этой инициативой, у него была встреча с президентом, и президент как раз и дал оценку этой программе».

Напомним, что 21 феврала 2017 года в ходе встречи с Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва заканчивает программу реновации жилого фонда, снос «хрущевок» и что «остались буквально считанные единицы домов».

Президент в ответ подчеркнул: «Я знаю настроения и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением».

Уже в апреле 2017 года в первом чтении был принят законопроект о реновации. В соответствии с ним власти города получили право снести 8 тысяч пятиэтажек «хрущевского» проекта и «конструктивно аналогичных» домов. Их жители могут рассчитывать на «равнозначное благоустроенное» жилье в том же районе или соседнем (жителям ЦАО, Новой Москвы и Зеленограда - в пределах округа). Ожидается, что переселение затронет 1,6 миллиона человек.