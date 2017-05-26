Зять Трампа заявил о готовности сотрудничать с ФБР по «делу России»

Старший советник Белого дома и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что готов сотрудничать в проведении расследования связей администрации президента США с российскими чиновниками, сообщает The Guardian.

Следователи заинтересовались серией встреч, которые Кушнер провел с российскими чиновниками в прошлом году. Их рассматривают в рамках расследования вмешательства России в американские выборы в 2016 году.

«Кушнер уже заявлял о готовности поделиться с конгрессом всем, что знает об этих встречах. Он сделает то же самое, если это потребуется в связи с каким-либо другим запросом», — говорится в заявлении адвоката Джейми Горелик.

О том, что советник президента США Дональда Трампа, муж его дочери Иванки Джаред Кушнер находится под наблюдением ФБР в связи с расследованием контактов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками, в частности, с российским послом Сергеем Кисляком, ранее сообщили NBC News и The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.