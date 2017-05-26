26 мая 2017, 12:07
Умерла «королева кашемира» из Италии Лаура Биаджотти
В Италии скончалась модельер Лаура Биаджотти, получившая от The New York Times прозвище королева кашемира за коллекции, изготовленные из этой ткани.
Модельеру было 73 года, она скончалась этой ночью в больнице Рима от сердечного приступа, пишет La Stampa.
Биаджотти была госпитализирована 24 мая.
В начале 1970-х она основала компанию Laura Biagiotti Fashions. Биаджотти стала первым модельером Италии, которая представила своюколлекцию в Китае. За продвижение моды в стране она получила награду от китайских властей.
Биаджотти была одним из первых итальянских дизайнеров, кто стал работать с кашемиром.
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