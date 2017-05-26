26 мая 2017, 18:47
В Липецке из лопнувшей трубы забил фонтан высотой с пятиэтажный дом
В Липецке на проспекте Победы произошел разрыв трубопровода, в результате из него хлынула струя воды, превышавшая по высоте пятиэтажный дом.
Об этом очевидцы инцидента сообщили в соцсетях.
Фонтан образовался на пешеходной зоне вблизи остановки «Улица Доватора».
В местном филиале энергокомпании «Квадра» изданию Gorod48 сообщили, что прорыв воды произошел во время гидравлических испытаний тепловых сетей.
Как сообщили «Интерфаксу» в городском отделе МЧС, в настоящее время прорыв ликвидирован. «Никакой угрозы он не несет», — добавили там.
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