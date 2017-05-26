В Липецке из лопнувшей трубы забил фонтан высотой с пятиэтажный дом

В Липецке на проспекте Победы произошел разрыв трубопровода, в результате из него хлынула струя воды, превышавшая по высоте пятиэтажный дом.

Об этом очевидцы инцидента сообщили в соцсетях.

Фонтан образовался на пешеходной зоне вблизи остановки «Улица Доватора».

В местном филиале энергокомпании «Квадра» изданию Gorod48 сообщили, что прорыв воды произошел во время гидравлических испытаний тепловых сетей.

Как сообщили «Интерфаксу» в городском отделе МЧС, в настоящее время прорыв ликвидирован. «Никакой угрозы он не несет», — добавили там.