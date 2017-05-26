Сафин станет советником Володина по спорту

Депутат Госдумы нынешнего и прошлого созывов, известный теннисист Марат Сафин станет советником спикера Думы Вячеслава Володина. Об этом Сафин сообщил «Интерфаксу».

Он будет консультировать Володина на общественных началах по вопросам спорта.

«Я думаю, от такого нельзя отказываться, от таких возможностей», — сказал теннисист.

Накануне он подтвердил, что подал заявление о сложении депутатских полномочий.

Сегодня спортсмен отметил, что ему бы хотелось и дальше сотрудничать с Госдумой.

«Мы ни от кого не убегаем, мы остаемся рядом. Чем могу, буду помогать, конечно. Вопросы есть по спорту — я всегда рядом», — сказал депутат.