Мединский сообщил об осведомленности Минкульта в деле «Гоголь-центра»

Министр культуры Владимир Мединский впервые прокомментировал ситуацию с «Гоголь-центром» — 23 мая в этом московском театре, а также у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски по делу о хищении бюджетных средств.

«Соответствующие службы министерства были в курсе», — заявил Мединский «Газете.ру».

«Хочу особо подчеркнуть: эта история к вкусам и оценкам, а также к творчеству как таковому не имеет никакого отношения», — добавил министр.

По версии следствия, в 2011-2014 годах руководство театральной компании Серебренникова «Седьмая студия» (создание и прокат спектаклей «Гоголь-центра») похитило бюджетные деньги, выделенные на развитие театра.

23 мая были задержаны бывшие гендиректор и главный бухгалтер «Седьмой студии» Юрий Итин и Нина Масляева.

Через день после задержания бывший главбух студии заявила о желании пойти на сделку со следствием.