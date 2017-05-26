Комиссия по этике ГД осудила Милонова за драку с ЛГБТ-активистами

Думская комиссия по этике указала депутату Виталию Милонову на недопустимость его действий во время митинга оппозиции 1 мая в Петербурге. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам председателя комиссии Отари Аршбы, всего на депутата подано четыре жалобы, в которых речь идет о его «оскорбительных заявлениях».

«Мы уже вели частные разговоры с коллегой Милоновым. Я его вчера предупредил, что мы будем рассматривать этот вопрос. И мы на первых порах решили ему "указать". Ежели это повторится, мы договорились на комиссии, что мы его пригласим и будем разбираться», – отметил Аршба.

Отметим, что инцидент произошел 1 мая, когда во время митинга оппозиции Милонов подошел к колонне представителей ЛГБТ и начал высказывать свое мнение о гомосексуалах. Когда началась потасовка, депутата из колонны вывели сотрудники полиции.