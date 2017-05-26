Суд оправдал двух черногорских политиков по делу о попытке переворота

Высший суд в Черногории оправдал двух членов оппозиционного «Демократического фронта» Андрии Мандича и Славена Радуновича по делу о попытке госпереворота в 2015 году, сообщает Vijesti.me.

Ранее оба фигуранта заявляли, что не имеют отношения к неудавшемуся путчу.

24 октября 2015 года в Черногории проходили массовые протесты против премьера Мило Джукановича, которого протестующие обвиняли в коррупции. Мандич и Радунович стали фигурантами дела о подстрекательстве к восстанию.

Мандич кроме того является обвиняемым по делу о попытке переворота в октябре 2016 года.

Специальный прокурор республики Миливой Катнич позднее рассказывал, что 16 октября 2016 года группа граждан Сербии, Черногории и России пыталась совершить теракт, убив премьера Мило Джукановича.

По словам Катнича, к подготовке переворота были причастны российские власти, а его целью было добиться, чтобы страна не вступила в НАТО.

В Москве эти обвинения отвергали.