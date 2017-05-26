Британский суд заочно арестовал следователя из списка Магнитского

Высокий суд в Лондоне выдал ордер на арест бывшего следователя МВД России, фигуранта «списка Магнитского» Павла Карпова. Об этом сообщается на сайте Law and order in Russia, который ведет фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Карпов занимался расследованием хищения бюджетных средств и пришел к выводу, что за хищениями стоял Hermitage Capital и, в частности, юрист фонда Сергей Магнитский. В США и Великобритании следователи, напротив, поддержали позицию Браудера, Магнитского и других сотрудников фонда, заявлявших о раскрытии схемы, по которой сотрудники российских правоохранительных органов выводили из страны крупные суммы, получая их из бюджета в качестве возврата налогов фиктивным фирмам.

Карпова, расследовавшего дело Магнитского, Высокий суд обязал задержать по приезде в Великобританию за неуважение к суду — неявку на заседания.

Также экс-следователь приговорен к штрафу в 650 тысяч фунтов стерлингов. Это компенсация судебных издержек фонду Hermitage Capital по делу 2013 года о защите чести и достоинства.

В сентябре 2016 года Карпов по делу о неуважении к Верховному суду Великобритании был приговорен к трем месяцам тюрьмы с отсрочкой приговора на три месяца. Из-за того что фигурант не прибыл на очередное слушание в декабре, судья постановил заочно арестовать Карпова.