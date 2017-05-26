26 мая 2017, 14:00
Медведева назначили ответственным за борьбу с фишингом
Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 18 апреля 2017 года, дал ряд поручений правительству. Они опубликованы на сайте Кремля.
В частности, премьер-министру Дмитрию Медведеву поручено до 1 сентября представить предложения по выявлению интернет-ресурсов, используемых для совершения мошеннических действий (фишинговых сайтов).
Также совместно с Банком России правительство должно внести поправки в законодательство, которые позволят по требованию ЦБ ограничивать доступ к сайтам, нарушающим законодательство о финансовых рынках.
Соответствующие поправки должны быть разработаны к 1 ноября 2017 года.
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