Медведева назначили ответственным за борьбу с фишингом

Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 18 апреля 2017 года, дал ряд поручений правительству. Они опубликованы на сайте Кремля.

В частности, премьер-министру Дмитрию Медведеву поручено до 1 сентября представить предложения по выявлению интернет-ресурсов, используемых для совершения мошеннических действий (фишинговых сайтов).

Также совместно с Банком России правительство должно внести поправки в законодательство, которые позволят по требованию ЦБ ограничивать доступ к сайтам, нарушающим законодательство о финансовых рынках.

Соответствующие поправки должны быть разработаны к 1 ноября 2017 года.