Серебренников решил доказать существование проекта «Платформа»

Художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников впервые прокомментировал обвинения следователей в хищении бюджетных средств основанной им компанией «Седьмая студия».

Худрук написал в Facebook, что готов доказать, что якобы похищенные деньги шли на проект «Платформа».

«Мы будем доказывать, что проект "Платформа" был, что он состоялся. Мы это докажем. Правду говорить легко. Даже если обстоятельства, в которых ты должен ее произносить, являются результатом чудовищной несправедливости», — отметил режиссер.

По его словам, проект длился три года и в нем участвовало большое число молодых музыкантов, актеров, режиссеров и других деятелей искусства, а также зрителей.

23 мая в «Гоголь-центре», а также дома у Серебренникова и двух бывших руководителей «Седьмой студи» прошли обыски. Следователи искали доказательства расхищения бюджетных денег, выделенных студии в 2011-2014 годах.

Обыски вызвали возмущение в театральном сообществе.