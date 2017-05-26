Володин заставил депутатов отчитываться по планируемым законопроектам

С избранием на пост спикера Вячеслава Володина в Госдуме ввели систему «политического планирования»: еженедельно все фракции предоставляют информацию о планах депутатов по работе над законопроектами. Затем эти данные обрабатываются и идут в СМИ, рассказали «Ведомостям» ряд депутатов и сотрудников аппарата нижней палаты.

По словам одного из аппаратчиков, система позволяет контролировать информационную повестку депутатов.

Наиболее жестко политическое планирование проявляется у членов «Единой России», отметил другой источник в аппарате. По его словам, некоторые из них воспринимают задание присылать график буквально и расписывают весь день, включая подъем и перерыв на обед.

Аппаратчик отметил, что большинство законопроектов, проходящих сейчас через Госдуму, сложны для восприятия и неудобны для подачи в СМИ. А на обработку всех депутатских планов уходит много сил и времени.

Собеседник издания в «Справедливой России» рассказал, что подобное требование существовало и прежде, но игнорировалось.

«Примерно то же самое было и раньше, но никто ничего не делал. Сейчас это спрашивают со всех фракций, особенно требовательны к единороссам, и их сильно ругают, если депутат ничего не делает», — сказал источник.