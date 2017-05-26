В Кремле решили дистанцироваться от местных выборов

Замглавы управления внутренней политики администрации президента РФ Александр Харичев, курирующий выборы, накануне встретился с политологами и политтехнологами, пишет РБК.

По словам участников встречи, Харичев заявил, что федеральным властям стоит дистанцироваться от местных выборов в Москве и программы реновации.

Он также сказал, что повестка муниципальных выборов, которые пройдут в столице осенью, повлияет и на федеральную повестку.

Каким именно будет это влияние, по словам собеседников РБК, чиновник не пояснил.

«Фамилия Путина не звучала, но, очевидно, имелось в виду, что президент не должен предоставлять свой политический ресурс Москве», — заявил один из участников встречи.

Президентские выборы должны пройти в марте 2018 года.

На мероприятии присутствовали, в их числе, глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, политтехнологи Дмитрий Гусев и Андрей Богданов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов.