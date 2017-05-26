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26 мая 2017, 10:23
археология Великобритания

Средневековое украшение в виде птицы найдено в замке Бамборо

Bamburgh Research Project

В ходе раскопок в замке Бамборо (Bamburgh Castle), в графстве Нортумберленд, была сделана находка, которая, несмотря на маленький размер, оказалась очень важной для истории англосаксонского искусства.

Стилизованное изображение птицы, размером 2,3 на 1,2 сантиметра, сделано из сплава меди. Фигурка плоская и украшена узором лишь с одной стороны. Вероятно, она служила частью украшений какого-то более крупного объекта. Основываясь на стратиграфии раскопа, археологи считают, что птица относится к VIII веку. Стиль изображения напоминает фигуры орлов и хищных птиц, известные в декоративном искусстве VI – VII веков, но для VIII века это уникальная находка. Возможно, птица представляет собой ранее неизвестный местный мотив в англосаксонском искусстве.

Бамборо в VIII веке находился на территории королевства Нортумбрии и был одним из важных политических и военных центров, уступая по значению только Эофервику (современный Йорк). Он получил название в честь Беббы – жены короля Этельфрита. В 993 году он был разрушен викингами, но спустя некоторое время они сами восстановили замок.

Руководитель Bamburgh Research Project Грэм Янг (Graeme Young) рассказывает: «Замок был одним из самых важных мест в королевстве, в ходе раскопок мы нашли свидетельства обработки металла, вероятно, связанные с производством оружия и доспехов для воинов королевского двора. Летом 2017 года мы продолжим изучать место находки. Пока же  исследование этого горизонта находится на столь ранней стадии, что мы не уверены, располагалась ли она внутри здания или во дворе или на дороге, где она могла быть потеряна. Мы с нетерпением ждем возвращения на раскоп и продолжения нашей работы».

Птица и другие находки, сделанные в рамках проекта, после реставрации выставлены в замке Бамборо. Выставка продлится до 29 октября.

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