«Юнона» рассказала новости о Юпитере

Журнал Science опубликовал две статьи, в основу которых положены данные, полученные от космического аппарата «Юнона», совершающего полет вокруг Юпитера.

«Юнона» достигла орбиты Юпитера 5 июля 2016 года, после почти пятилетнего полета. Теперь она обращается вокруг планеты по орбите, проходящей над обоими полюсами, делая один оборот за 53 дня. Уже первый виток «Юноны» принес новую информацию об атмосфере и магнитосфере Юпитера. В одной из опубликованных статей сообщается, что полярные регионы Юпитера оказались весьма бурным местом. На снимках видно множество циклонов и антициклонов, некоторые из которых достигают 1400 километров в поперечнике. Неожиданностью стал и шлейф аммиака, поднимающийся из глубин атмосферы в районе экватора.

Другие данные указывают, что магнитное поле Юпитера почти на 50% сильнее, чем ранее предполагалось, магнитная индукция там составляет 7,76 гаусса, что в десять раз превышает характеристики самых сильных естественных магнитных полей на Земле. Как показано во второй статье, полярные сияния Юпитера, в отличие от Земли, могут возникать из-за взаимодействия магнитосферы не с заряженными частицами, прилетающими извне, а с потоками электронов, поднимающимися из глубин планетарной атмосферы.

Следующей целью научных приборов «Юноны» должно стать Большое красное пятно Юпитера. Аппарат пролетит над ним в июле.