Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
26 мая 2017, пятница, 19:56
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
26 мая 2017, 16:04
биология обезьяны

Обезьяны игрунки повторяют звуки за родителями

Luciano Marra/Flickr

Детеныши небольшой бразильской обезьяны обыкновенной игрунки (Callithrix jacchus) обучаются звуковой коммуникации, подобно людям, повторяя звуки, которые издают родители.

У людей, когда младенцы начинают осваивать звуковую речь, они произносят явно случайные звуки, на которые их родители реагируют, произнося, в свою очередь, слова, слоги и звуки, характерные для их языка. Постепенно младенцы начинают повторять преимущественно те звуки, которые слышат от родителей. У других приматов такая форма освоения звуков ранее не наблюдалась. Более того, предшествующие исследования с беличьими обезьянами саймири и макаками показывали, что ни социальная изоляция, ни отсутствие родителей, ни воспитание другими взрослыми, ни глухота не влияют на скорость развития вокальных способностей.

В нынешнем эксперименте ученые наблюдали за развитием игрунок до тех пор, пока детенышам не исполнилось два месяца. Поскольку обычно у этого вида рождается пара близнецов, у ученых была возможность контролировать, как влияет наличие родительских криков на крики малышей. У обыкновенных игрунок детеныши преимущественно издают высокие, шумные гортанные звуки, на которые родители реагируют примерно через одну секунду более низкими звуками, характерными для этого вида.

Через сутки после родов детенышей начинали отсаживать от родителей на сорок минут в день, воспроизводя в ответ на их крики запись родительских вокализаций. В каждой из трех пар детенышей-близнецов один слушал ответный крик каждый раз после того, как кричал сам. Второй слышал ответ только в десяти процентах случаев. Ответные крики отца и матери воспроизводились с равной частотой. Остальное время детеныши проводили в своих семьях. В каждой паре тот детеныш, что чаще слышал крики родителей, сам осваивал характерные для своего вида вокализации быстрее, чем его родной брат.

Итоги исследовании опубликованы в журнале Current Biology.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.