Обезьяны игрунки повторяют звуки за родителями

Детеныши небольшой бразильской обезьяны обыкновенной игрунки (Callithrix jacchus) обучаются звуковой коммуникации, подобно людям, повторяя звуки, которые издают родители.

У людей, когда младенцы начинают осваивать звуковую речь, они произносят явно случайные звуки, на которые их родители реагируют, произнося, в свою очередь, слова, слоги и звуки, характерные для их языка. Постепенно младенцы начинают повторять преимущественно те звуки, которые слышат от родителей. У других приматов такая форма освоения звуков ранее не наблюдалась. Более того, предшествующие исследования с беличьими обезьянами саймири и макаками показывали, что ни социальная изоляция, ни отсутствие родителей, ни воспитание другими взрослыми, ни глухота не влияют на скорость развития вокальных способностей.

В нынешнем эксперименте ученые наблюдали за развитием игрунок до тех пор, пока детенышам не исполнилось два месяца. Поскольку обычно у этого вида рождается пара близнецов, у ученых была возможность контролировать, как влияет наличие родительских криков на крики малышей. У обыкновенных игрунок детеныши преимущественно издают высокие, шумные гортанные звуки, на которые родители реагируют примерно через одну секунду более низкими звуками, характерными для этого вида.

Через сутки после родов детенышей начинали отсаживать от родителей на сорок минут в день, воспроизводя в ответ на их крики запись родительских вокализаций. В каждой из трех пар детенышей-близнецов один слушал ответный крик каждый раз после того, как кричал сам. Второй слышал ответ только в десяти процентах случаев. Ответные крики отца и матери воспроизводились с равной частотой. Остальное время детеныши проводили в своих семьях. В каждой паре тот детеныш, что чаще слышал крики родителей, сам осваивал характерные для своего вида вокализации быстрее, чем его родной брат.

Итоги исследовании опубликованы в журнале Current Biology.