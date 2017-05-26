Трамп оттолкнул премьера Черногории при осмотре нового здания НАТО
Президент США Дональд Трамп создал неловкую ситуацию, резко отодвинув премьера Черногории Душко Марковича во время осмотра нового здания штаб-квартиры НАТО. Видео, на котором запечатлен инцидент, разместил журналист телеканала CNBC Стив Копак в своем твиттере.
«Трамп просто подтолкнул другого лидера НАТО, чтобы оказаться перед группой?» — задается вопросом он.
Как объяснили в Белом доме, Трамп просто занял свое место для группового фото, так как они были распределены заранее.
Впоследствии Маркович заявил, что его поведение Трампа не обидело, и он даже не заметил, как президент США оттолкнул его. Об этом сообщает CBS News.
По словам черногорского премьера, он обратил внимание на инцидент только после того, как пошла реакция в соцсетях. «Очевидно, что это была совершенно безобидная ситуация, и я ничего другого в этом не вижу. Сегодня у меня была прекрасная возможность лично поблагодарить президента Трампа за его поддержку и быструю ратификацию Сенатом протокола о вступлении Черногории в НАТО, за всестороннюю помощь США в интеграции Черногории в НАТО и за развитие наших двухсторонних отношений», - заявил он.
Как отметил Маркович, для президента США естественно находиться в первом ряду.
Отметим, Трамп прибыл в Италию для участия в саммите стран НАТО.
Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd— Steve Kopack (@SteveKopack) 25 мая 2017 г.