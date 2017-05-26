Правительство внесет в Думу законопроект о переселении из аварийного жилья

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития, сообщается на сайте Кремля.

Правительству России поручено до 1 июля 2018 года внести в Госдуму проект федерального закона о переселении людей из аварийного жилья.

Речь идет о создании с 1 января 2019 года «постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда».

Кроме того до 1 марта 2018 года кабмин должен поощрить власти регионов, своевременно завершивших переселение из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года.

Премьер-министр Дмитрий Медведев и главы регионов также должны обеспечить личный контроль устранения дефектов в домах, в которые людей переселяют из аварийного жилья.