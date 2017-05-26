Ключевые поправки в законопроект о реновации одобрены комитетом Госдумы

Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству одобрил ключевые поправки в законопроект о реновации жилого фонда Москвы, которые гарантируют безусловный приоритет мнения жителей дома при принятии решения о сносе жилья, сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков при обсуждении плана работы депутатов на июнь.

«В июне нам предстоит большая работа по закону о реновации. Часть поправок уже рассмотрена, сейчас правительство внесло большой блок поправок ко второму чтению, и те поправки, которые гарантируют безусловный приоритет мнения жителей дома при принятии решения, уже одобрены, насколько я понимаю, комитетом и нашей совместной рабочей группой», - цитирует Жукова ТАСС.

Накануне председатель профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что рассчитывает на принятие закона о реновации до конца текущей сессии нижней палаты парламента.

По словам депутата, рабочая группа Госдумы по подготовке законопроекта обсудила все поправки, поступившие ко второму чтению. Политик сообщил, что период принятия поправок ко второму чтению продлится до 3 июня, а также напомнил о назначенных на 6 июня в Госдуме парламентских слушаниях по законопроекту, в ходе которых еще будет возможно добавление поправок ко второму чтению «с голоса».

Ранее СМИ сообщили, что Госдума примет законопроект о реновации малоэтажного жилья в Москве в ускоренном режиме. Согласно предварительной информации, второе чтение документа состоится 9 июня, а не 5 июля, как планировалось ранее. Утверждается, что срок внесения поправок в законопроект сократили до 3 июня вместо 21 июня после телефонного разговора Володина с президентом Владимиром Путиным.