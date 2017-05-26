Источник рассказал об отношении Путина к бизнесу Ротенбергов

Президент России Владимир Путин не ставил перед собой цели вырастить из своих друзей Аркадия и Бориса Ротенбергов олигархов, сообщил The New Yorker источник, близкий к Кремлю.

«У Путина не было стратегии создать таких людей. Это фантазия. Возможно, он согласился помочь им, и в определенный момент, когда они стали влиятельными и успешными, он понял, что они могут быть полезны, что неплохо, когда есть группа очень состоятельных людей, которые тебе обязаны», — сообщил он.

После, по мнению источника, эти и другие олигархи сформировали «теневой кабинет» президента.

В свою очередь, бывшая жена Бориса Ротенберга Ирен Ламбер рассказала, что Путин с ее бывшим супругом крепко дружили, и эта дружба не разрывалась.

Поэтому, по ее словам, «логично предположить, что, как минимум, давались определенные советы, а, возможно, была и помощь то здесь, то там».

Она также рассказала, что если бы не распад Советского Союза, то братья Ротенберги, скорее всего, продолжали бы заниматься спортом.

«Аркадий руководил бы государственной спортивной организацией, а Борис стал бы успешным тренером», — уверена она.