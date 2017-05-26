Почти две трети американцев назвали РФ врагом для США

Телекомпания Fox News провела опрос, который показал, что 64% американцев считают Россию врагом для США.

РФ попала на четвертое место в списке недружественных стран для Соединенных Штатов.

В 2013 году Россию считали недружественной страной 40% респондентов.

Как полагают 73% опрошенных, президент США Дональд Трамп видит в России союзника.

В тройку главных врагов по итогам опроса вошли Северная Корея (93%), Иран (80%) и Сирия (76%).

Между тем The Wall Street Journal пишет сегодня о том, что Трамп, скорее всего, сохранит введенные Бараком Обамой в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в американские выборы санкции. В настоящее время американский лидер не сформировал четкой позиции по санкциям.