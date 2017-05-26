Сбербанк отказался заходить в Крым

Сбербанк России не планирует начинать работу в Крыму после продажи украинского бизнеса. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, сообщает «Интерфакс».

«Крым и работа в Украине слабо связаны. Наша работа в Крыму означает попадание в очень широкий спектр санкций», — заявил Греф на пресс-конференции после собрания акционеров.

Против Сбербанка уже сейчас действуют ограничения на привлечение кредитов со стороны ЕС и США.

В настоящий момент украинский бизнес Сбербанка России — это ПАО «Сбербанк» и дочерняя организация Sberbank Europe — ВиЭс банк.

Их срочная продажа понадобилась после того как российские власти обязали Сбербанк работать с паспортами ДНР и ЛНР. В ответ на Украине пригрозили банку санкциями. Радикалы начали погромы и осаду офисов Сбербанка в Киеве и других украинских регионах.