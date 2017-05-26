Тренер «Севильи» возглавит сборную Аргентины по футболу

Тренер испанской «Севильи» Хорхе Сампаоли 1 июня возглавит сборную Аргентины по футболу. Принципиальная договоренность о переходе специалиста достигнута, сообщается на сайте испанской команды.

Ассоциация футбола Аргентины согласовала с «Севильей» условия досрочного расторжения контракта с тренером, о деталях не сообщается. Действующий контракт истекал в июле 2018 года.

Сборная Аргентины занимает пятую строчку в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года.

В связи с низкими показателями 11 апреля тренер команды Эдагрдо Бауса был отправлен в отставку.

Первые четыре американские команды выйдут на первенство напрямую. Команде, которая останется на пятом месте, как отмечает РБК, придется играть в стыковых матчах с представителями Океании.