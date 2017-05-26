Неизвестный ранил двух женщин из «травмата» на детской площадке в Москве

На юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл с балкона стрельбу из пневматического пистолета. В результате ранения получили две женщины, которые находились на детской площадке. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

«На Грайвороновской улице мужчина с балкона начал стрелять из пневматического пистолета. Ранил двух женщин — одной женщине попал в ногу, другой — в голову», — сказал он.

Инцидент произошел у дома №17.

По данным источника «Интерфакса», одна пострадавшая госпитализирована, второй помощь оказали на месте.

Полиция ищет мужчину, открывшего стрельбу.