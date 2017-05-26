26 мая 2017, 19:03
Неизвестный ранил двух женщин из «травмата» на детской площадке в Москве
На юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл с балкона стрельбу из пневматического пистолета. В результате ранения получили две женщины, которые находились на детской площадке. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
«На Грайвороновской улице мужчина с балкона начал стрелять из пневматического пистолета. Ранил двух женщин — одной женщине попал в ногу, другой — в голову», — сказал он.
Инцидент произошел у дома №17.
По данным источника «Интерфакса», одна пострадавшая госпитализирована, второй помощь оказали на месте.
Полиция ищет мужчину, открывшего стрельбу.
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