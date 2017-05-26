Фонды однокурсника Медведева пригрозили судом «Собеседнику»

Фонд «Соцгоспроект» и компания «Орион», принадлежащие однокурснику Дмитрия Медведева Илье Елисееву, направили газете «Собеседник» досудебные претензии из-за публикации недостоверной информации. Об этом сообщает РБК.

В организациях заявили о том, что утверждения об их аффилированности с госслужащими, необоснованно низкой стоимости аренды охотничьих угодий и вырубках на территории памятника природы «Кедровая роща» являются необоснованными.

«Юристы рассчитывают прийти к согласию с газетой в вопросе некорректности опубликованных изданием сведений. Если не удастся донести нашу позицию до издания, мы готовы защитить наши позиции в суде», — отметил источник РБК.

Замглавного редактора «Собеседника» Олег Ролдугин заявил, что издание предоставит «возможность представителям фонда высказаться в любой форме».

«Мы ее и раньше предоставляли, но они и сами не хотели. Было бы замечательно сделать интервью с Елисеевым, но и другие представители фондов нам подойдут», — пояснил он.

Отметим, ранее «Собеседник» опубликовал серию материалов о деятельности фондов, связанных с премьером Дмитрием Медведевым, и о месте его отдыха - усадьбе «Миловка».