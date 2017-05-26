Подозреваемые в подготовке терактов на транспорте в Москве арестованы на месяц

Суд Мещанского района Москвы отправил под арест всех четверых подозреваемых в подготовке терактов на транспорте в столице. Об этом сообщает «Интерфакс».

Накануне Мухаммадюсуф Ашуров, Абдушукур Гулмирзаев, Фуркат Кушаев и Магомед Давудов были задержаны ФСБ. По решению суда срок их ареста истекает 25 июля.

Все четверо подозреваются в участии в террористической организации, в покушении на совершение теракта, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, незаконном изготовлении взрывных устройств.

По данным источника агентства, подозреваемые признали вину.

Кушаев, Ашуров и Гулмирзаев — граждане Узбекистана. Давудов — уроженец Дагестана. На заседании он сообщил, что он неофициально работает водителем погрузчика на заводе «Кока-Кола».

По данным ФСБ, руководили группой из Сирии. Участники банды действовали от имени запрещенной террористической группировки «Исламское государство».