Представители Усманова обвинили Навального в «тройной лжи»

Пресс-служба миллиардера Алишера Усманова ответила на видеообращение политика Алексея Навального. Структуры бизнесмена обвинили его в «тройной лжи», пишет РБК.

Как пояснили в пресс-службе, Усманов в новом видеообращении привел пример «конкретного ложного» заявления Навального о якобы наказании в тюрьме за изнасилование, притом, что упоминание этого слова не содержится ни в приговоре Военного Трибунала Туркестанского Военного округа суда от 19 августа 1980 года, ни в определении Военной Коллегии Верховного Суда Республики Узбекистан от 3 мая 2000 года. Как подчеркнули представители миллиардера, он был приговорен к восьми годам лишения свободы по экономическим статьям за мошенничество и соучастие в получении взятки, а впоследствии был реабилитирован.

По мнению представителей Усманова, Навальный взял информацию об изнасиловании из книги бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея. «Такие данные в указанной книге отсутствуют, что легко может проверить любой желающий, так как книга находится в публичном доступе», — отметили в пресс-службе.

«Таким образом, господин Навальный солгал трижды: во-первых, Алишер Усманов никогда не был осужден за изнасилование, во-вторых, Навальный не читал книги, о которой говорит, в-третьих — в книге нет об этом ни слова», — заключили представители Усманова.

Теперь издание обратилось за комментарием к Навальному.

Отметим, политик в ответном обращении к Усманову упрекнул его в том, что тот не предоставляет документы в доказательство своих слов, отметив, что он видит только «стол и стакан и бесконечный треп о документах, которые никто не видел».