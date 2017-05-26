Путин оставит Титова на посту бизнес-омбудсмена

Президент РФ Владимир Путин намерен продлить полномочия бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Об этом глава государства заявил на встрече с уполномоченным при президенте России по правам предпринимателей, передает «Интерфакс».

«У вас в конце июня заканчивается срок полномочий. Я вижу, как вы с интересом сами это всё делаете, работаете с интересом. Думаю, правильно будет предложить вам продлить срок ваших полномочий, и я с удовольствием это сделаю», - сказал Путин.

Титов заявил, что принимает это предложение, добавив, что будет «делать все возможное», чтобы оправдать оказанное президентом доверие.

В свою очередь, бизнес-омбудсмен обратился к Путину с просьбой поддержать начавшийся процесс пересмотра меры пресечения для предпринимателей, находящихся в СИЗО.

​«Должен сказать, что, наверное, самой важной на сегодня проблемой остается уголовное преследование предпринимателей, о чем вы говорили в своем Послании на 2016 год: что возбудили уголовное дело, "попрессовали" и отпустили», - подчеркнул Титов.

«Мы начали работу с прокуратурой, уже проверили законность содержания очень многих предпринимателей в СИЗО, и сейчас начинается процесс изменения меры пресечения, сегодня достаточно много таких случаев. Поэтому хотели бы обратиться к вам за поручением - прокуратуре вместе с нами продолжить эту работу», - добавил он.

Обмудсмен констатировал, что количество предпринимателей, находящихся в СИЗО, «впервые снизилось на 24%», однако отметил, что «пока еще очень много предпринимателей, которые находятся в СИЗО».

«Говорят, что эта мера пресечения необходима для ведения следственных действий, но, к сожалению, часто бывает, что по ним следствие не ведется и следователи даже не приходят», - пояснил Титов.

По его словам, лишь 15% уголовных дел против предпринимателей доходят до результата.