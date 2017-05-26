В Белом доме сообщили о возможном ужесточении санкций в отношении России

Администрация президента США Дональда Трампа не планирует ослаблять санкции в отношении России, а, напротив, рассматривает возможность их ужесточения. Об этом заявил старший советник главы государства по экономической политике Гэри Кон, пишет The Washington Times.

«Мы не смягчаем санкции в отношении России. Мы, возможно, изучим их ужесточение. Президент хочет, чтобы санкции оставались в силе», — сказал он в ходе брифинга.

По словам чиновника, Трамп «ясно дал понять, как Россия может добиться снятия санкций».

Ранее США и ЕС увязывали ослабление ограничений в отношении РФ с выполнением минских договоренностей.