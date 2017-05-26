Кинокомпанию Учителя проверят по заявлению Поклонской

Кинокомпанию «Рок» режиссера Алексея Учителя проверяет полиция Петербурга. Эту информацию подтвердил сам режиссер в интервью «Коммерсантъ FM».

«Мы сегодня получили бумагу, что нас собираются проверять. У нас уже была одна проверка, она закончилась буквально несколько дней назад, ничего не нашли. Все это связано, я уверен, с запросом Натальи Поклонской и всей этой историей. Не удается добиться запрета фильма, пытаются найти какие-то экономические нарушения. Ничего страшного пока не произошло», - отметил Учитель.

Как подтвердил адвокат режиссера Константин Добрынин, проверка действительно проводится по запросу Поклонской: «Мы уже сбились со счета, какая у нас сегодня уже была по счету проверка», - заметил он. По словам Добрынина, проверку инициировали после обращения Поклонской к председателю СК Александру Бастрыкину.

Как отмечает источник «Интерфакса», полиция проверяет расходование бюджетных средств киностудией. «Запрос поступил в адрес фирмы, получавшей бюджетные деньги», - пояснил он. Он отметил, что проверка является необходимостью, так как правоохранительные органы обязаны реагировать на запросы из ГД.

Между тем сам Учитель расценил действия Поклонской как возмутительные и призвал Госдуму вмешаться в данную ситуацию. «У нас только несколько дней назад закончилась проверка государственного казначейства, которая проходила по запросу все той же Натальи Поклонской», — пояснил режиссер, заявив, что проверка длилась месяц и не выявила ни одного нарушения.

«Почему депутат Госдумы рассылает веером запросы в госучреждения на одну и ту же тему. Это возмутительно! Госдума должна что-то сделать с этим и вмешаться в ситуацию», — добавил он.

Как рассказал Добрынин, комиссия по этике Госдумы рассматривает жалобу Учителя на Поклонскую уже почти месяц. «Мы, конечно, допускаем, что, может быть, эта жалоба потерялась в недрах Госдумы, но в таком случае мы готовы отправить еще одну лично председателю Госдумы, чтобы он уже отнес ее в комиссию по этике», — отметил адвокат.

Напомним, Поклонскую возмутил факт выпуска Учителем фильма «Матильда», который посвящен отношениям императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Она отправила в ГП запрос о фильме с результатами экспертизы его трейлеров и сценария, заявив, что картина фальсифицирует историю и может оскорбить чувства верующих.