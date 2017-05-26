Порошенко сообщил об успешных испытаниях украинской ракеты

Президент Украины сообщил в Facebook об успешном испытании новой ракеты для украинской армии.

«Боевая часть, двигатель и система управления ракеты - отечественного производства. Это наш общий успех!» — написал глава государства.

Как отмечает 112.ua, испытания проходили в Одесской области. На них вместе с президентом присутствовали министр обороны Украины Степан Полторак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.