26 мая 2017, 20:13
Порошенко сообщил об успешных испытаниях украинской ракеты
Президент Украины сообщил в Facebook об успешном испытании новой ракеты для украинской армии.
«Боевая часть, двигатель и система управления ракеты - отечественного производства. Это наш общий успех!» — написал глава государства.
Как отмечает 112.ua, испытания проходили в Одесской области. На них вместе с президентом присутствовали министр обороны Украины Степан Полторак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.
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