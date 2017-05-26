Васильева раскритиковала участников акций 26 марта

Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что большинству участников протестных акций «Он нам не Димон» 26 марта непонятно определение коррупции. Интервью Васильевой радиостанции «Говорит Москва» приводит ТАСС.

По словам министра образования, после акции проведут аналитическую работу.

«Дать определение, что такое коррупция, 70% не смогли. Это к слову о том, за что и как. Прежде всего, работа должна вестись планомерно и четко с теми, кто их пытается вывести», – заявила Васильева.

Министр отметила, что «дети должны быть вне политики» и «молодежи в любое время свойственно быть очень любвеобильной и романтической».