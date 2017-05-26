В Чечне решили наплевать на свидетельства о причастности спикера к пыткам

В парламенте Чечни «плевать хотели» на данные правозащитников об участии своего спикера Магомеда Даудова в избиениях геев. Об этом представитель секретариата парламента Делимхан Джамалдинов заявил радиостанции «Говорит Москва».

«Это несерьезный вопрос, чтобы обсуждать его. СМИ пишут все, что угодно, и если на все реагировать — плевать мы хотели на то, что пишут какие-то европейские подкормочные продажные журналисты», — отметил представитель республиканского парламента.

Ранее сегодня правозащитная организация Human Rights Watch представила доклад об облавах на геев в Чечне. Два свидетеля утверждали, что при избиениях подозреваемых в гомосексуализме присутствовал и Магомед Даудов — предполагаемый организатор кампании по устранению геев в республике.