«Зенит» объяснил смену президента клуба

Совет директоров петербургского футбольного клуба «Зенит» сменил руководство «с целью достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба». Об этом говорится на сайте команды.

Ранее сегодня стало известно, что место гендиректора клуба Максима Митрофанова занял бывший президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко.

В пресс-релизе «Зенита» отмечается, что после завершения корпоративных процедур Фурсенко возглавит созданный сегодня «единоличный исполнительный орган в лице председателя правления клуба и президента клуба».