Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» арестована по делу о хищении госсредств

Бывшему бухгалтеру основанной театральным режиссером Кириллом Серебренниковым «Седьмой студии» Нине Масляевой предъявлено обвинение в хищении 1,2 млн рублей в рамках дела о присвоении средств, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу Пресненский суд Москвы отправил Масляеву под арест сроком на два месяца. «Предварительно она признавала вину в хищении, но после предъявления обвинения вину не признала, от показаний отказалась», — цитирует агентство слова следователя.

Источник отметил, что вина Масляевой подтверждается как ее первоначальными показаниями, так и показаниями свидетелей, в том числе Кирилла Серебренникова.

Ранее министр культуры Владимир Мединский РФ рассказал, что министерство было в курсе расследования, которое привело к обыскам у Серебренникова и в «Гоголь-центре» 23 мая. В свою очередь, в СКР заявили, что обыски связаны с уголовным делом о хищениях бюджетных средств «Седьмой студии» — речь идет о хищении с 2011 по 2014 годы 200 млн рублей.

25 мая суд отложил на 72 часа рассмотрение ходатайства следствия об аресте Нины Масляевой. Ее защита сообщала, что женщина готова «пойти на сделку со следствием». В этот же день суд заключил под домашний арест еще одного фигуранта дела — бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина. Мужчина своей вины не признал.

Сам Кирилл Серебренников прокомментировал обвинения в хищении бюджетных средств «Седьмой студией» в своем Facebook. Он заявил, что готов доказать, что якобы похищенные деньги шли на проект «Платформа».