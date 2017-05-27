Британские истребители сопроводили российские Ту-160

Истребители британских ВВС в субботу были подняты с базы ВВС в Шотландии, якобы в качестве реакции на приближение российских самолетов к границам Соединенного Королевства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании.

Два истребителя «Тайфун» подняли в воздух «из-за вторжения российских самолетов» в воздушное пространство Великобритании. «В настоящее время с оба самолета вернулись на военно-воздушную базу в Лоссимуте», — сообщили в министерстве.

Британские истребители регулярно вылетают к границам страны, а также на нейтральные территории с целью сопровождения самолетов российских ВКС. Так, в феврале английские самолеты сопровождали полет двух российских бомбардировщиков Ту-160 над нейтральными водами. Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов российских ВКС выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.