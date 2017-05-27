Фильм российского режиссера получил награду в Каннах

Фильм «Теснота» российского режиссера Кантемира Балагова, представленный на 70-м Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд», получил приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Спасибо, что позволили этой истории дотронуться до вас, что не отвернулись от этого. Очень надеюсь, что эта награда повлияет на создание кинематографа на Северном Кавказе», — заявил Балагов на церемонии.

Действие в картине «Теснота» происходит в 1998 году в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Фильм повествует о жизни еврейской семьи в этом городе. Поворотный момент ленты — похищение младшего сына и его невесты местными бандитами.

Кроме того, жюри ФИПРЕССИ отметило фильм «120 ударов в минуту» французского режиссера Робена Кампийо и работу «Фабрика ничего» португальца Педро Пиньо.

Победители основного конкурса Каннского кинофестиваля станут известны в воскресенье, 28 мая.

Ранее в рамках кинофорума была показана картина другого российского режиссера Андрея Звягинцева — «Нелюбовь». Критики встретили эту работу долгими аплодисментами.