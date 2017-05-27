British Airways отменила рейсы из-за «глобального компьютерного сбоя»

Британская авиакомпания British Airways 27 мая отменила все рейсы из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик из-за «глобального компьютерного сбоя». Об этом сообщает BBC.

В результате сбоя в субботу оказались недоступны некоторые разделы сайта авиакомпании. Кроме того, некоторые пассажиры жаловались на невозможность зарегистрироваться на рейс через мобильное приложение.

Как отмечает BBC, официальной информации о причинах неполадок пока нет. В свою очередь, в пресс-службе аивакомпании заявили об отсутствии признаков кибератаки.

По словам очевидцев, терминалы Хитроу и Гатвика в субботу оказались переполнены. Авиакомпания попросила пассажиров не приезжать в аэропорты. Рекомендация действует до 18:00 по местному времени (20:00 по Москве). Рейсы других авиакомпаний из этих аэропортов вылетают по расписанию.