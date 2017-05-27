В США умер политолог и экс-советник Картера Збигнев Бжезинский

Бывший советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера, политолог Збигнев Бжезинский умер на 90-м году жизни. Об этом в пятницу в Instagram сообщила его дочь.

«Мой отец мирно отошел в мир иной сегодня вечером»,— написала она.

Как уточняет New York Times, Бжезинский скончался в пятницу, 26 мая, в госпитале в Фолс-Черче (штат Вирджиния).

Збигнев Бжезинский родился в 1928 году в семье польских дипломатов. В 1950-е получил гражданство США, где сделал академическую карьеру. Занимал пост советника в администрациях президентов США Джона Кеннеди и Линдона Джонсона, а также советника по внешней политике вице-президента Хьюберта Хамфри и советника по национальной безопасности президента Джимми Картера. Выступал против коммунизма и тоталитаризма, а также являлся сторонником жесткой позиции в отношении СССР.