Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе разговора лидеры подтвердили настрой на дальнейшее углубление стратегического партнерства двух стран. Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Сирии.

«При обсуждении сирийского кризиса подчеркнута важность скорейшего согласования практических аспектов применения меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике. Это позволит укрепить режим прекращения боевых действий, повысить эффективность межсирийских переговоров в женевском и астанинском форматах», — говорится в сообщении.

Ранее Путин и лидер Ирана Хасан Роухани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии.