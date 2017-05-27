СМИ узнали о предложении Дерипаски дать показания Конгрессу США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска предлагал сотрудничество комитетам Конгресса США, расследующим влияние России на американские президентские выборы. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой анонимные источники.

По информации издания, предложение было отклонено, так как одним из главных условий дачи показаний стало предоставление бизнесмену полного иммунитета. Спецкомитет по разведке Палаты представителей посчитали, что это может создать сложности для сотрудников ФБР, расследующих связи президента США Дональда Трампа с Россией.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт тайно работал на Олега Дерипаску более 10 лет назад и занимался лоббированием интересов российских властей. Сам Дерипаска опроверг эти сведения, выкупив для этого рекламную полосу в The Wall Street Journal. Агентство свой материал о Дерипаске опровергать отказалось.