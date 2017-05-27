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27 мая 2017, 19:25
Google «ВКонтакте» Павел Дуров хакеры

Google предупредил Дурова о попытках взлома «правительственными» хакерами

Павел Дуров
Павел Дуров
Фото: Павел Дуров/vk.com

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и приложения Telegram Павел Дуров заявил, что получил предупреждение от администрации Google о том, что некие «правительственные» хакеры могут попытаться взломать его аккаунт. Об этом Дуров сообщил в своем твиттере.

«Google утверждает, что поддерживаемые правительством хакеры могут пытаться меня взломать. Я никогда не использую Gmail для важной переписки, но почему-то я не удивлен», — написал Дуров.

Правительство какой страны стоит за хакерами, в Google не уточнили. Сам Павел Дуров также не дал каких-либо комментариев на этот счет.

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