Google предупредил Дурова о попытках взлома «правительственными» хакерами

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и приложения Telegram Павел Дуров заявил, что получил предупреждение от администрации Google о том, что некие «правительственные» хакеры могут попытаться взломать его аккаунт. Об этом Дуров сообщил в своем твиттере.

«Google утверждает, что поддерживаемые правительством хакеры могут пытаться меня взломать. Я никогда не использую Gmail для важной переписки, но почему-то я не удивлен», — написал Дуров.

Правительство какой страны стоит за хакерами, в Google не уточнили. Сам Павел Дуров также не дал каких-либо комментариев на этот счет.