«Роскосмос» перенес дату запуска нового пилотируемого корабля «Федерация»

Руководство «Роскосмоса» намерено пересмотреть планы по запуску нового российского космического пилотируемого корабля «Федерация», в частности, перенести дату на 2022 год, а место — на космодром Байконур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, помимо сроков изменится также и проект самого запуска: корабль выведет на орбиту новая ракета-носитель среднего класса «Феникс», а не «Ангара», как планировалось ранее. Как отметил источник, это не потребует серьезных переделок в системах самого корабля

Запуск изначально планировалось провести с космодрома «Восточный», однако, подчеркивает источник агентства, первый полет «Федерации» пройдет с Байконура, поскольку на «Восточном» отсутствует необходимая инфраструктура для пилотируемых запусков. Строительство монтажно-испытательного корпуса корабля, систем жизнеобеспечения на стартовом поле и инфраструктуры для проживания космонавтов, указывает собеседник, отложат до разработки сверхтяжелого носителя для полетов к Луне. Корабль «Федерация» для лунной миссии, с которого запланирована высадка космонавтов на поверхность спутника, специально переделают и увеличат с 14 до 20 тонн.