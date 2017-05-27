G7 заявила о готовности усилить санкции против России при необходимости

Лидеры стран G7 заявили о готовности усилить санкции в отношении России по Украине при необходимости. Об этом говорится в итоговой декларации прошедшего на Сицилии саммита «Большой семерки».

«Санкции могут быть отменены, когда Россия выполнит свои обязательства. Тем не менее мы также готовы предпринять дальнейшие ограничительные меры, чтобы повысить России цену ее шагов, если это потребуется», — говорится в тексте коммюнике.

Также в декларации отмечается, что страны «Большой семёрки» желают сотрудничать с Россией для решения региональных кризисов. Ранее в итальянской Таормине завершился саммит «Большой Семерки». По его итогам участники приняли итоговую декларацию.